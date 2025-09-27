Piso 17
27 sep 2025 , 15:52

Piso 17 habla de la última fecha de la fase inicial de la LigaPro

El panel de Piso 17 analizó los partidos de la última fecha de la fase inicial de la LigaPro y el futuro de varios clubes.

   
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Ecuavisa
LigaPro
videos
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas