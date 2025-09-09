Piso 17
09 sep 2025 , 07:50

Piso 17: ¿Ecuador vencerá a Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas?

El panel de Piso 17 analizó el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con el Ecuador vs. Argentina como protagonista y el estreno de Carlos Gálvez en el programa.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa

|
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Fútbol
eliminatorias sudamericanas
Selección de Argentina
fútbol sudamericano
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
eliminatorias al mundial
Piso 17
Selección de Ecuador
Ecuador
Noticias
Recomendadas