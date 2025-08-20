Piso 17
20 ago 2025 , 12:14

Piso 17: ¿Cuál es la calidad del arbitraje ecuatoriano?

Luis Muentes, presidente del gremio arbitral estuvo como invitado en el panel de Piso 17 para analizar el rendimiento del arbitraje nacional.

   
