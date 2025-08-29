Piso 17
29 ago 2025 , 10:01

Piso 17: ¡Batacazo en la Copa Ecuador!

Cuenca Juniors derrotó 2-0 a Barcelona SC en la Copa Ecuador.

   
