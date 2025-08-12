Piso 17
12 ago 2025 , 08:29

Piso 17: Barcelona SC recorta distancias en la tabla de posiciones

BSC ganó a El Nacional y se acerca a la parte alta de la tabla de posiciones.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Fútbol Ecuador
Piso 17
Barcelona SC
Guayaquil
Noticias
Recomendadas