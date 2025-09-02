Piso 17
02 sep 2025 , 23:55

En Piso 17 analizan lo que será el partido entre Ecuador y Paraguay por Eliminatorias

Este jueves 4 de septiembre, la selección de Ecuador se enfrentará a Paraguay en Asunción por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
videos
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas