17 oct 2025 , 23:55

En Piso 17 analizan la victoria de Liga de Quito contra Barcelona SC por la LigaPro

Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona SC por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro

   
