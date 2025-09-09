Piso 17
09 sep 2025 , 23:55

En Piso 17 analizan la victoria de Ecuador ante Argentina

La selección de Ecuador venció 1-0 a Argentina por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas

   
