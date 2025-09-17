Piso 17
17 sep 2025 , 23:55

En Piso 17 analizan la derrota de IDV ante Once Caldas por Copa Sudamericana

Independiente del Valle perdió 2-0 ante Once Caldas por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
videos
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas