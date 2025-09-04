Piso 17
04 sep 2025 , 23:55

En Piso 17 analizan el empate entre Ecuador y Paraguay por Eliminatorias

La selección de Ecuador igualó sin goles contra Paraguay por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas

   
