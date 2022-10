'No he retrasado elecciones, he hecho que se respete el estatuto de Emelec'

El candidato a la presidencia del Club Sport Emelec José Auad se refirió este jueves a los juicios que ha ganado y que, en consecuencia, han derivado en la postergación de las elecciones. No obstante, Auad señala que lo que él ha hecho es que 'se respete el estatuto' de la institución. Asimismo, ya cuenta con un DT para su proyecto deportivo en caso de ganar los comicios.

"Queremos ser campeones de la Copa Sudamericana con el profesor Alberto Valentim. Lo escogimos porque es la mejor opción", sostuvo sobre el adiestrador brasileño que arribó el miércoles al país.

Aucas confirma que disputará la final de vuelta en el 'Chillogallo'

'Las fechas de las finales de LigaPro están definidas', asegura Francisco Egas

"He ganado 5 juicios, no he retrasado elecciones, yo he hecho que se respete el estatuto de Emelec. No quiero atacar, quiero informar. Vamos a tener canteras en Esmeraldas, Portoviejo y todas las ciudades de Ecuador", dijo el aspirante en entrevista con radio La Bruja.

"El presupuesto para las formativas será de medio millón al año. Un equipo tiene que tener un gran arquero, defensa, volante y delantero. Carlos Torres Garcés (exjugador de Emelec) es mi segundo vicepresidente", añadió.

Ismael Rescalvo 'no es todo lo ofensivo que debe ser'

En cuanto al contrato del actual DT de Emelec, el español Ismael Rescalvo, el cual se extiende hasta diciembre de 2023, Auad dijo que se haría responsable de la cláusula de rescición. "Yo pago la rescisión del contrato", sentenció.