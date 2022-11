¿Hernán Galíndez jugará la final de Liga Pro ante Barcelona?

La final de Liga Pro está a la vuelta de la esquina y los dirigidos por César Farías empiezan a alistarse para el encuentro más importante de su historia. La principal duda que tendrá Aucas para este cotejo es si Hernán Galíndez podrá jugar en la final de vuelta.

Galíndez es uno de los arqueros que irán al Mundial de Qatar 2022 y el debate continúa sobre si estará en el partido de vuelta que se llevará a cabo el domingo 13 de noviembre en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Actualmente, Galíndez se encuentra concentrado con su equipo Aucas para disputar la primera final de campeonato nacional, ante Barcelona SC, este domingo 6 de noviembre, en el Estadio Monumental a las 16:00.

Su compañero de selección, Alexander Domínguez, golero que se está entrenando en el microciclo convocado por Gustavo Alfaro, dijo: “Galíndez no estará en el partido de vuelta. Bien sabemos que Hernán solo estará en un partido porque el segundo no lo alcanza a jugar. Los mismos partidos que Hernán ha jugado este semestre, los he jugado yo”.

El portero de Aucas, llegó a mediados de este año, prodecente de la Universidad de Chile, y se convirtió primero en titular, luego como referente y tercero en una pieza inamovible del esquema del entrenador Farias.

En caso de que el guardameta oriental ataje este 13 de noviembre, estaría viajando a Madrid el 14 y el 15 viajaría junto a toda la delegación de Ecuador en un vuelo chárter a Doha.