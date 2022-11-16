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En vivo - Conéctate a Estadio Play en su programa de este 16 de noviembre
El programa deportivo de Ecuavisa se transmite en directo por Youtube.
Seis periodistas deportivos integran el elenco de Estadio Play.
(
Ecuavisa
)
16 nov 2022 , 21:30
Redacción
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