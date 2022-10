Barcelona SC: Messi en la 'Noche Amarilla' y futuro de Gabriel Cortez

Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC habló en una entrevista con DirecTV, sobre distintos temas, entre ellos el futuro deportivo de dos jugadores que mantienen contrato con el club: Carlos Garcés y Gabriel Cortez.

EL 'Loco' volvería a las filas amarillas en el 2023: "Sobre Gabriel Cortez te puedo decir que se está resolviendo su problema legal, esperamos que a final de este año ya pueda estar todo resuelto favorablemente, tiene contrato con Barcelona y si todo sale bien el va a jugar en Barcelona el año que viene".

Sobre Garcés, Alfaro apuntó: "El préstamo de Garcés era por un año, ahora tenemos que hablar con la gente de 9 de Octubre para ver si el hecho de que hayan descendido influye en algo o no esta relación. Tengo una gran relación con la gente de 9 de Octubre, esperamos que regresen pronto como un equipo guayaquileño".

Por otra parte, Alfaro contó la chance de Lionel Messi aparezca en la 'Noche Amarilla' de Barcelona por los 100 años.

"No me prometió, hablamos, me saludó, conversamos, le entregué una invitación y le dije que como era un honor para nosotros que juegue en nuestro estadio, le dije que sería un honor poder tenerlo en el centenario de la institución. Por ahora no hay una promesa, si hay un conocimiento del tema, el me reconoce como ex jugador de la Selección Argentina también, hemos invitado a amigos de él que le han hablado muy bien de como se los ha tratado, posiblemente en estos dos años sigan viniendo amigos de él, un poco también es una estrategia y apostar a que pueda venir", puntualizó.

Para cerrar, "Somos conscientes de que un jugador activo es muy difícil que pueda venir porque nos pasó, no voy a dar nombre porque es un posible invitado para los próximos dos años, pero un jugador que quería venir que le gustaba la salsa, le encanta la rumba de la ‘Noche Amarilla’ y que sale en todos lados y demás pero no pudo venir porque su club donde el estaba en ese momento pidió un seguro de 3 millones de dólares si el tenía una lesión, entonces poner en riesgo al club por una situación así y hubiese tenido algo, hubiese sido trágico. Es muy difícil traer un jugador activo pero está ahí el tema, soñamos con eso".