¿Aucas sin invicto? reclamo de Cumbayá quedaría anulado ya que 'Tuka' Ordóñez registra 4 amarillas

Tras conocerse la queja de Cumbayá FC por la supuesta alineación indebida de Roberto 'La Tuka' Ordóñez, delantero de Aucas que estuvo presente en el duelo que culminó 1-1 entre ambos equipos, y que supuestamente tenía 5 tarjetas amarillas previo al duelo, por lo que no debió jugar ese compromiso.

Ecuavisa.com realizó una investigación sobre este tema. Ordóñez vio la amarilla en los siguientes encuentros:

Deportivo Cuenca

Liga de Quito

*Emelec*

Universidad Católica

Técnico Universitario

Es decir, la 'Tuka' habría sido sancionado en cinco ocasiones, pero realmente no fue así, ya que la contabilidad se reduce a 4.

Durante el partido con Emelec, la 'Tuka' tuvo un choque dentro del área 'azul' con el volante defensivo, Dixon Arroyo, el juez central Luis Quiroz pitó falta a favor de Arroyo, y cuando el árbitro saca la tarjeta amarilla, no la termina mostrando al delantero, ya que según pudimos conocer, Quiroz cambió de decisión a última hora y no sentenció con tarjeta la falta.

Ante eso, en la acta de sanciones del encuentro, no se registra que Ordóñez recibió tarjeta, por lo que el Centro de Arbitraje del fútbol ecuatoriano, no podría 'agregar' una amarilla que no existe en el registro, ya que sesiona con los documentos que son presentados, por lo que si no hay, no se contabiliza.

Por la tarde de ayer, ecuavisa.com pudo conocer que se mantuvo una reunión sobre este tema en la Comisión y se revisó la jugada de falta que hubo entre Ordóñez y Arroyo, para ratificar nuevamente que Quiroz a pesar de tener la tarjeta en su mano, decidió en última hora no sancionar, por ende descartar la queja de Cumbayá.