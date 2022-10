Lesiones de Messi, Dybala y Di María preocupan a Argentina

La "pequeña molestia" que tiene a Lionel Messi fuera de los campos, el desgarro que sufrió Paulo Dybala y la lesión de Ángel Di María, sobrevenida este martes, preocupan a los argentinos y al seleccionador, Lionel Scaloni, que cada día mira con más atención un posible reemplazo, a 40 días del Mundial.

El "Fideo" Di María tuvo que ser reemplazado a los 23 minutos del partido del Juventus ante el Maccabi Haifa correspondiente a la cuarta jornada del Grupo H de la Liga de Campeones por un tirón en la pierna derecha.

A la espera de los estudios médicos, Di María se convierte en el tercer futbolista argentino que sufre molestias físicas en los últimos días y a menos de un mes y medio para el comienzo de la Copa del Mundo.

"¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023", sostuvo el domingo en rueda de prensa el entrenador de la Roma, el portugués José Mourinho.

Dybala se lesionó el domingo tras convertir un gol de penalti que le permitió a su equipo vencer al Lecce por 2-1 en un partido de la Serie A italiana.

El exjugador de Instituto, Palermo y Juventus fue reemplazado a los 49 minutos, instantes después de convertir su gol.

La prensa italiana precisó que Dybala sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

"La Joya" será sometida este miércoles a una resonancia magnética que ayudará a determinar cuánto tiempo estará el argentino de 28 años fuera de los campos.

El 5 de octubre, el capitán albiceleste fue reemplazado a diez minutos del final en el empate 1-1 del PSG ante Benfica por la tercera jornada del Grupo H de la Liga de Campeones de Europa.

Su ausencia por "unas molestias en la pantorrilla" en el partido siguiente, el sábado pasado ante Reims por la décima jornada de la Liga francesa, encendió las alarmas y el domingo el club francés confirmó que sufre una "pequeña molestia en el gemelo" que le impide jugar este martes ante el Benfica.

El Mundial de Qatar 2022 comenzará el 20 de noviembre y el primer partido de la Albiceleste será dos días más tarde ante Arabia Saudí.

El 21 de octubre es la fecha límite que tienen las naciones participantes para presentar a la FIFA la lista provisional.

La nómina final, de 26 futbolistas, debe ser enviada el 14 de noviembre o antes.

Si Dybala finalmente no pudiera estar en el Mundial, aumentan las posibilidades de que Ángel Correa, del Atlético de Madrid, integre el equipo.

"Yo me siento parte del plantel, porque cada vez que me tocó jugar creo que cumplí con las expectativas. Ojalá esté adentro de la lista. Ya estuve en una lista previa para ir a Rusia en 2018 y me quedé afuera. Eso me dolió mucho y no quisiera que me pase nuevamente", dijo Correa este lunes.

Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez, Joaquín Correa y Giovanni Simeone son otros futbolistas que tendrían más posibilidades de estar en Qatar 2022 si Dybala no se recupera.

Los delanteros que tienen un lugar asegurado, si están en óptimas condiciones físicas, son Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

También los centrocampistas Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Alexis Mac Alister y Alejandro Gómez.

Si no hay sorpresas, también estarán presentes en el Mundial los porteros Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli y los defensas Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella y Lisandro Martínez. EFE