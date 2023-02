"Yo no me meto en el control económico", apunta Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro

Finalmente, Loor especificó que él no interviene en las decisiones que se toman en el control financiero.

"No podemos hacer nada más que cumplir las normas. Yo no me meto en control económico porque ahí viene lo político. Cuando me llaman el último día, yo me río y les digo: 'ya, ok'. Pero mentira, yo no hablo con Miguel Andrade; él toma las decisiones basándose en el reglamento", sentenció.