Fútbol Nacional
19 oct 2025 , 17:02

Así quedó la tabla de posiciones de segundo hexagonal de la LigaPro

Aucas y Emelec empataron 0-0 por la fecha 2 del segundo hexagonal de la LigaPro

   
  • Así quedó la tabla de posiciones de segundo hexagonal de la LigaPro
    Aucas y Emelec empataron 0-0 por la fecha 2 del segundo hexagonal de la LigaPro en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Aucas y Emelec no se sacaron diferencias y empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 2 del segundo hexagonal de la LigaPro, disputado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Con este resultado, Emelec asciende al segundo lugar de la tabla con 46 puntos, mientras que Aucas se ubica en la cuarta posición con 42 unidades, manteniéndose ambos en la pelea por el último cupo a la Copa Sudamericana 2025.

En el otro encuentro del hexagonal, Macará goleó 4-0 a Delfín en el estadio Jocay de Manta, con una destacada actuación de Pablo González, autor de un doblete.

Lea también: Aucas iguala 0-0 contra Emelec, por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro

Con esta victoria, el equipo ambateño se coloca en el tercer lugar, con 44 puntos, y sigue con opciones de clasificación internacional.

Por su parte, Delfín ocupa la sexta y última posición del hexagonal, sin posibilidades matemáticas de acceder a un torneo internacional el próximo año.

Tabla de posiciones:

Temas
Emelec
Aucas
Tabla de posiciones
Deportivo Cuenca
Delfín SC
Macará
El Nacional
Ecuador
Noticias
Recomendadas