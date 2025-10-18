Fútbol Nacional
18 oct 2025 , 20:27

Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro

Macará goleó a Delfín 4-0 por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro

   
  • Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro
    Jugadores de Macará celebran la victoria ante Delfín por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

La segunda fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, fase que otorga el último cupo a la Copa Sudamericana, comenzó este sábado 18 de octubre con una contundente victoria de Macará por 4-0 sobre Delfín SC en el estadio Jocay de Manta.

El equipo ambateño fue ampliamente superior a lo largo del encuentro. Delfín, por su parte, no logró encontrar los caminos para inquietar al conjunto dirigido por Guillermo Sanguinetti, que mostró solidez tanto en defensa como en ataque.

Pablo González fue la gran figura del partido con un doblete. A él se sumaron los goles de Federico Paz y Gastón Blanc, que sellaron la goleada y permitieron a Macará meterse de lleno en la lucha por un cupo internacional.

Lea también: Macará sorprendió y goleó 4-0 al Delfín en el Jocay de Manta

Con este resultado, Macará escala al tercer lugar en la tabla de posiciones de esta fase, alcanzando los 44 puntos y manteniéndose en carrera por clasificar a la Copa Sudamericana.

En cambio, Delfín ocupa la sexta y última posición del hexagonal, sin opciones matemáticas de acceder a un torneo internacional en 2025.

Tabla de posiciones:

Temas
Tabla de posiciones
Delfín SC
Macará
Ecuador
Noticias
Recomendadas