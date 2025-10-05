Fútbol Nacional
05 oct 2025 , 17:11

Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar la primera fecha del segundo hexagonal

Macará venció 3-2 a Aucas por la primera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro

   
    El volante de Macará, Gastón Blanc, disputa el balón con el delantero de Aucas, Bruno Miranda, por la LigaPro( API )
Macará remontó y venció 3-2 a Sociedad Deportiva Aucas por la primera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, fase que otorga el último cupo a la Copa Sudamericana 2025.

Macará, con un Federico Paz espléndido, logró vencer al cuadro oriental que ganaba 2-0 en el primer tiempo con goles de Bruno Miranda y Luis Cano.

En la segunda mitad el cuadro ambateño mostró una versión totalmente distinta gracias al ingreso de Federico Paz, quien revolucionó el ataque y desestabilizó a la defensa auquista

Martín Tello descontó tras una gran asistencia de Maximiliano Juambeltz. A partir de ahí, comenzó el show de Paz: el argentino marcó un doblete que selló la remontada celeste y desató la euforia en el Bellavista.

Lea también: Macará remontó y derrotó a Aucas en el Bellavista de Ambato

Con esta victoria, Macará asciende al tercer puesto de la tabla con 41 puntos, mientras Aucas se queda en el cuarto lugar.

Delfín y El Nacional, abrieron la primera jornada del segundo hexagonal de la LigaPro. Ambos equipos igualaron 2-2 en un duelo parejo.

En el otro compromiso, Emelec superó por 3-1 a Deportivo Cuenca, uno de los favoritos para clasificar a la Sudamericana, ya que ocupa el primer lugar del hexagonal.

Tabla de posiciones:

Temas
Emelec
Aucas
Deportivo Cuenca
Delfín SC
Macará
El Nacional
Ecuador
Noticias
