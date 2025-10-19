Fútbol Nacional
Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro

Libertad empató 1-1 contra Universidad Católica por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

   
Este domingo 19 de octubre se llevó a cabo la segunda jornada del hexagonal principal de la LigaPro 2025, ¿cómo quedó la tabla de posiciones?

Libertad igualó 1-1 con Universidad Católica en el estadio Reina del Cisne de Loja. Por parte de los locales marcó Carlos Arboleda y Azarías Londoño, de penal, igualó el marcador.

Con este resultado, Universidad Católica se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la LigaPro con 51 puntos, mientras Libertad es quinto con 50 unidades.

Independiente del Valle dio un paso firme hacia el título tras vencer 2-1 a Orense en Machala. Con este resultado, los Rayados se consolidan en el primer lugar con 70 puntos, sacando una ventaja de 15 unidades sobre su inmediato perseguidor, Liga de Quito.

Por su parte, el equipo albo goleó 3-0 a Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado con tantos de Carlos Gruezo, Bryan Ramírez y José Quintero.

Con esta victoria, Liga de Quito ascendió al segundo lugar de la tabla, posición que le otorga un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Tabla de posiciones:

