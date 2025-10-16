Las posibles alineaciones para el Liga de Quito vs. Barcelona SC por la LigaPro

Además de la dura derrota de 0-3 ante los rayados en la fecha anterior, Barcelona SC puede caer en la clasificación y perder el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los toreros tuvieron un flojo arranque en la primera jornada del hexagonal, ya que el cuadro de Ismael Rescalvo fue goleado por Independiente del Valle y peligra su puesto en la tabla de posiciones.

Barcelona SC está obligado a conseguir una victoria en su visita a Liga de Quito , en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

El conjunto de Tiago Nunes analiza alinear con: Gonzalo Valle; José Quintero, Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Bryan Ramírez; Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray y Michael Estrada.

En su último partido, Liga de Quito goleó 4-0 a San Antonio para conseguir un puesto en los cuartos de final de la Copa Ecuador.

