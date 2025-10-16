Fútbol Nacional
Las posibles alineaciones para el Liga de Quito vs. Barcelona SC por la LigaPro

Barcelona SC visitará a Liga de Quito por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro, después de empezar con el pie izquierdo por la goleada 0-3 de Independiente del Valle.

   
Barcelona SC está obligado a conseguir una victoria en su visita a Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Los toreros tuvieron un flojo arranque en la primera jornada del hexagonal, ya que el cuadro de Ismael Rescalvo fue goleado por Independiente del Valle y peligra su puesto en la tabla de posiciones.

Además de la dura derrota de 0-3 ante los rayados en la fecha anterior, Barcelona SC puede caer en la clasificación y perder el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La posible alineación de Liga de Quito para enfrentar aBarcelona SC

El conjunto de Tiago Nunes analiza alinear con: Gonzalo Valle; José Quintero, Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Bryan Ramírez; Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray y Michael Estrada.

En su último partido, Liga de Quito goleó 4-0 a San Antonio para conseguir un puesto en los cuartos de final de la Copa Ecuador.

Octavio Rivero se perderá el encuentro ante Liga de Quito por la expulsión ante Independiente del Valle.
Octavio Rivero se perderá el encuentro ante Liga de Quito por la expulsión ante Independiente del Valle. ( Redes sociales )

El posible 11 de Barcelona SC ante Liga de Quito

Por su parte, Ismael Rescalvo pondrá el equipo de Barcelona SC con: Ignacio De Arruabarrena; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla; Leonai Souza, Jhonny Quiñónez, Jean Carlos Montaño; Joaquín Valiente, Janner Corozo y Miguel Parrales.

Los toreros no podrán contar con Octavio Rivero por su expulsión ante Independiente del Valle.

El encuentro entre Liga de Quito y Barcelona SC se jugará este viernes 17 de octubre, a las 20:15, por Zapping.

