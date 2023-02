"Me llamó Emelec y no dudé", asegura José Alberti

El mediocampista uruguayo José Alberti, de 25 años, dijo este jueves que aceptó muy rápido la propuesta del Club Sport Emelec porque, pese a las ofertas que tenía para seguir su carrera en Uruguay, el futbolista tenía el deseo de jugar en el exterior. Alberti dice ser amigo del extremo Diego el 'Demonio' García, quien lo llamó para que se mude a Guayaquil.

"Tuve alguna posibilidad y opción en Uruguay pero ya que tengo 25 años y no había salido del país, con mi pareja también queríamos salir y ver cómo es afuera; y se dio el tema de Emelec", comentó el charrúa en diálogo con El Canal del Fútbol.

"Había esperado un mes, estaba entrenando con un profesor aparte. Y cuando me llamó Emelec... a los dos días me llama Diego García, que es un amigo, y me dijo que venga. No lo dudé y se dio de un día para otro, rápido pero me gustó", añadió el mediocampista.