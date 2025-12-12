Fútbol Nacional
Liga de Quito y Barcelona SC: fecha clave para sellar el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Liga de Quito y Barcelona se juegan este domingo, en horario unificado, un duelo decisivo en el hexagonal final: ambos buscan el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en una jornada donde cualquier tropiezo puede cambiarlo todo.

   
    LDUQ y BSC se juegan su cupo a la fase de grupos de la Libertadores.( ARCHIVO )
La lucha por obtener un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 entra en su recta decisiva. Liga Deportiva Universitaria de Quito (66 puntos) y Barcelona SC (64 puntos) afrontarán el próximo domingo, en horario unificado, una jornada crucial del hexagonal final que podría definir su destino internacional.

Liga visitará a Libertad, un rival al que ya venció 3-1 en la ida y frente al cual parte, en principio, como favorito. Sin embargo, el cuadro lojano, pese a su modestia, ha demostrado capacidad para complicar a los grandes en partidos determinantes.

Barcelona, por su parte, se enfrentará a Orense, al que superó como visitante en el primer duelo del hexagonal. No obstante, el rendimiento irregular del Ídolo en casa —con apenas una victoria ante Libertad— obliga al plantel a mostrar mayor solidez si quiere mantener vivas sus opciones.

El equipo que no logre quedarse con el cupo a la fase de grupos deberá disputar la fase previa dos, ya que el otro boleto directo pertenece al campeón del torneo, Independiente del Valle.

El conjunto negriazul, que aseguró el título de forma anticipada, disputará un partido de trámite ante Universidad Católica, cuadro que también pelea por acceder a instancias preliminares de la Libertadores.

