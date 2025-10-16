Fútbol Nacional
16 oct 2025 , 11:49

José Pardo: "Lo que pasó en Portoviejo podrían solucionarse con el VAR, pero en estas etapas es complicado solicitarlo"

El presidente del Deportivo Quito, José Pardo, habló antes del encuentro de vuelta ante Atlético JBG por el Ascenso Nacional y expresó su deseo por incluir al VAR en el torneo.

   
  • José Pardo: Lo que pasó en Portoviejo podrían solucionarse con el VAR, pero en estas etapas es complicado solicitarlo
    Deportivo Quito recibe al Atlético JBG este domingo. ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente del Deportivo Quito, José Pardo, expresó que el club está preparando la vuelta del partido contra Atlético JBG y afirmó que el objetivo es llegar a la final del torneo.

"Yo veo al Quito llegando a la final. Ese es el objetivo y debemos mentalizarnos".

Pardo lamentó el gol del empate en los últimos instante del encuentro ante Atlético JBG y que el calor fue un factor desfavorable para los dos clubes. "Por suerte, solo se presentaron cuestiones de deshidratación debido al calor, el horario y las condiciones climáticas, además de algunas contracturas normales tras un partido tan exigente", dijo.

Lea también: Así se jugará la vuelta de los 16 avos de final del Ascenso Nacional

El presidente de la institución capitalina opinó sobre lo sucedido en el estadio Reales Tamarindos entre Liga de Portoviejo y Búhos ULVR FC.

"Lo que pasó en Portoviejo podrían solucionarse con el VAR. El problema del VAR es que es muy costoso. Tengo entendido que a partir de las semifinales habrá VAR disponible, pero en estas etapas es complicado solicitarlo".

El partido de vuelta por el Ascenso Nacional entre el Deportivo Quito y Atlético JBG tomará lugar este domingo 19 de octubre a las 12h00 en el estadio Olímpico Atahualpa.


​​​​​
​​

Temas
Segunda Categoría
Ascenso Fútbol
Deportivo Quito
Quito
Noticias
Recomendadas