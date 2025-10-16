José Pardo: "Lo que pasó en Portoviejo podrían solucionarse con el VAR, pero en estas etapas es complicado solicitarlo"

El presidente del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/deportivo-quito target=_blank>Deportivo Quito</a></b>, <b>José Pardo</b>, expresó que el club está preparando <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-jugara-vuelta-16-avos-final-ascenso-nacional-JL10281118 target=_blank>la vuelta del partido contra Atlético JBG</a> y afirmó que el objetivo es llegar a la final del torneo. Yo veo al Quito <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-jugara-vuelta-16-avos-final-ascenso-nacional-JL10281118 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>