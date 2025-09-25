Fútbol Nacional
25 sep 2025 , 12:51

Independiente del Valle analizará poner suplentes ante Delfín en la LigaPro

Después de que Independiente del Valle clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, los Rayados ya piensan en el último partido de la fase inicial de la LigaPro.

   
  • Independiente del Valle analizará poner suplentes ante Delfín en la LigaPro
    Independiente del Valle cierra la fase inicial de la LigaPro ante Delfín SC.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La fase inicial de la LigaPro llegará a la final con la fecha 30 e Independiente del Valle afronta un calendario cargado, después de su agónica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los rayados dieron el pase de ronda, tras imponerse en la tanda de penales ante Once Caldas, algo que dejó muy cansado al plantel, y el entrenador dejó abierta la posibilidad de rotaciones en la próxima fecha de la Ligapro.

“Van a depender de la carga física de los jugadores. Con eso vamos a tener que jugar 11 partidos de Liga, Copa Ecuador y la Sudamericana”, dijo Javier Rabanal al programa De Una.

Lea más: (VIDEO) Los errores de Joel Ordóñez en el empate del Club Brujas en la Liga de Bélgica

El entrenador español reconoció que tienen un duelo importante para sostener la ventaja de 10 puntos con Barcelona SC; mientras que Delfín necesita ganar para no caer al cuadrangular del descenso.

Tenemos una buena plantilla, me gustaría que los jugadores de formativa nos den una mano en los entrenamientos, porque así descargamos la carga de los profesionales”, destacó.

Independiente del Valle enfrentará al Delfín SC con un equipo alternativo.
Independiente del Valle enfrentará al Delfín SC con un equipo alternativo. ( EFE )

Lea más: Dayro Moreno sobre la derrota ante IDV: " Fue un fracaso, desilusión y tristeza con la gente que nos vino a apoyar"

Además de la fase final de la LigaPro, los Rayados disputan los octavos de final de la Copa Ecuador y las semifinales de la Copa Sudamericana.

El partido entre Independiente del Valle y Delfín SC se disputará este domingo 28 de septiembre, a las 16:00, por la transmisión de Ecuavisa.

Después del último encuentro de la fase inicial, Independiente visitará a Barcelona SC para disputar la primera fecha del hexagonal principal.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Independiente del Valle
Delfín SC
Javier Rabanal
Ecuador
Noticias
Recomendadas