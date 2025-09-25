Independiente del Valle analizará poner suplentes ante Delfín en la LigaPro

La fase inicial de la LigaPro llegará a la final con la fecha 30 e <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-del-valle target=_blank>Independiente del Valle</a> afronta un calendario cargado</b>, después de su agónica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/en-vivo-once-caldas-vs-independiente-del-valle-por-la-copa-sudamericana-OH10174820 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-errores-joel-ordonez-empate-club-brujas-liga-belgica-OH10178305 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-queda-la-tabla-de-posiciones-jugada-la-fecha-29-de-la-ligapro-IF10150293 target=_blank></a></b> <b></b>