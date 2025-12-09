Guillermo Duró: "Nos perjudicaron y nos siguen perjudicando"

El entrenador del <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/emelec>Club Sport Emelec</a>, <b>Guillermo Duró</b>, cuestionó el <b>arbitraje de Anthony Yamil Díaz </b>tras la expulsión de <b>Facundo Castelli</b> en la derrota de su equipo ante <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/macara>Macará</a>, correspondiente a la <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-quedo-la-tabla-de-posiciones-en-el-hexagonal-ii-de-la-ligapro-DH10535969></a> <b></b> <b></b><b></b>