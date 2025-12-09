Fútbol Nacional
Guillermo Duró: "Nos perjudicaron y nos siguen perjudicando"

Emelec perdió 2-0 ante Macará por la octava jornada del segundo hexagonal de la LigaPro

   
    El entrenador de Emelec, Guillermo Duró, en el partido ante Macará por la fecha ocho del segundo hexagonal de la LigaPro( API )
El entrenador del Club Sport Emelec, Guillermo Duró, cuestionó el arbitraje de Anthony Yamil Díaz tras la expulsión de Facundo Castelli en la derrota de su equipo ante Macará, correspondiente a la octava fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

Nos perjudicaron y nos siguen perjudicando. Vienen pasando cosas y las tengo que decir, ya no me las puedo guardar más”, expresó el estratega argentino en rueda de prensa.

El árbitro hace una seña como que no había roja. Esto nos descolocó porque hasta ese momento éramos superiores. Hay expulsiones y penales. Hay que decirlo”, añadió.

Lea también: Así quedó la tabla de posiciones en el hexagonal II de la LigaPro

Asimismo, Duró mostró preocupación por la situación interna del club: “Hay que ver el día a día. Para mí mañana es un problema, tengo a los jugadores que todavía no han cobrado agosto, que tienen muchas dificultades. Hay que tratar de terminar bien esto”.

Emelec cayó 2-0 ante Macará en el estadio George Capwell y complicó sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Actualmente, ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones del segundo hexagonal, con 52 puntos.

