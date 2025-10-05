Macará remontó y derrotó a Aucas en el Bellavista de Ambato

Macará logró una gran remontada y venció 3-2 a Sociedad Deportiva Aucas, con una destacada actuación de Federico Paz, en la primera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, disputada en el estadio Bellavista de Ambato.

Aucas tuvo un primer tiempo brillante, en el que dominó a su rival y se adelantó con goles de Bruno Miranda y Luis Cano. Con el marcador 2-0 a favor de los orientales y el control absoluto del juego, todo parecía indicar que los tres puntos viajarían a Quito.

Incluso, esa sensación se acentuó cuando, al minuto 41, el árbitro sancionó un penal a favor de Macará y Maximiliano Juambeltz falló el remate, manteniendo la ventaja visitante.

Sin embargo, en la segunda mitad el cuadro ambateño mostró una versión totalmente distinta gracias al ingreso de Federico Paz, quien revolucionó el ataque y desestabilizó a la defensa auquista.

A los 48 minutos, Martín Tello descontó tras una gran asistencia de Juambeltz. A partir de ahí, comenzó el show de Paz: el argentino marcó un doblete que selló la remontada celeste y desató la euforia en el Bellavista.

Aucas terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Estalin Segura.

Con esta victoria, Macará asciende al tercer puesto de la tabla con 41 puntos, los mismos que Aucas, aunque con mejor gol diferencia (-4 para los orientales).