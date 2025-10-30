Fútbol Nacional
Emelec ya tiene fecha para el duelo de semifinales de Copa Ecuador

Emelec está a la espera de conocer a su rival y último Semifinalista de la Copa Ecuador.

   
    Emelec espera a su rival de semifinales de Copa Ecuador ( REDES )
Club Sport Emelec, a pesar de su actualidad económica, está a la espera de conocer a su rival por la semifinal de Copa Ecuador.

Este jueves 30 de octubre, la organización dio a conocer la fecha del encuentro entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca, que definirá al último semifinalista de la Copa Ecuador 2025 y será rival de Emelec en la serie.

La periodista Majo Gavilanes reveló las fechas para Emelec en la semifinal de Copa Ecuador: El cuadro Eléctrico jugará el partido de ida ante el vencedor entre LDU y Deportivo Cuenca el miércoles 19 de noviembre, mientras que la vuelta se disputará el miércoles 26 de noviembre.

Cabe recalcar que la única oportunidad de Emelec cuenta para clasificar a la próxima Copa Libertadores es mediante este torneo.

Emelec se ubica en la pelea directa por el liderato del segundo hexagonal y no cae desde el 14 de septiembre cuando enfrentó a Barcelona por la jornada 28 de la Liga Pro.

