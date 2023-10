Diego López tras la derrota de Barcelona SC: "La expulsión cambia totalmente el partido. Vamos a trabajar para seguir en pelea"

Diego López, entrenador de Barcelona SC, habló en rueda de prensa luego de la derrota que sufrieron ante Aucas por una fecha más de la Liga Pro EC.

"En el primer tiempo que estás jugando dos a cero no podemos encajar el contragolpe. Creo que estábamos haciendo un buen partido, pero recibimos ese gol y ahí cambió todo. La verdad no nos habían complicado, ellos habían cambiado a 4-3-3. Creemos que hasta ahí no teníamos problemas", empezó hablando el estratega uruguayo.

Para López la doble tarjeta que sufrió Paco Rodríguez rompió el partido: "La expulsión cambia totalmente el partido, habrá y tengo que revisar la jugada".

"Yo creo que la lectura del partido fue clara, repito debimos haber manejado mejor los momentos, debemos estar atentos los córners. Jugar con un hombre menos en la altura cuesta, con diferencia a otros partidos, nos movimos mal defensivamente. El rival nos movió bien la pelota, en el tercer gol de ellos tuvieron la virtud que le pegaron bien de afuera", enfatizó.

Virando la página, López analiza: "Vamos a trabajar durante la semana para seguir en la pelea, no está todo mal y tirar todo lo que se hizo, es fundamental aprender de las derrotas, trabajar día a día que es lo que nos llevará a pelear arriba".

"Ahora se puede ver todo más tranquilo de lo qué pasó, yo creo que estábamos bien. No es que no llegábamos por afuera. Fueron errores nuestros donde ellos lo aprovecharon bien, en el medio estábamos bien", culminó.