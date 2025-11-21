Fútbol Nacional
21 nov 2025 , 12:33

¿Cuándo Independiente del Valle se podría consagrar campeón de la LigaPro 2025?

Independiente del Valle está a las puertas de quedar campeón de la LigaPro 2025, pero su fecha de celebración aún no está definida y depende de otros resultados

   
    Independiente del Valle enfrentará a Orense por la sexta fecha de la LigaPro.( API )
Independiente del Valle está bastante lejos de sus rivales para consagrarse campeón de la LigaPro 2025, pero Liga de Quito y Barcelona SC aún tienen posibilidades matemáticas de llegar al título.

Antes de disputar la sexta fecha del hexagonal final de la LigaPro, Independiente es líder con 73 puntos; mientras que Liga de Quito y Barcelona SC tienen 61 unidades.

Sin embargo, en esta jornada, los toreros y los albos se van a enfrentar y con un empate pueden quedar con 62 puntos para permitir a los rayados alejarse.

¿Qué necesita Independiente del Valle para quedar campeón de la LigaPro 2025?

Independiente del Valle necesita ganar su partido ante Orense y esperar un empate entre Liga de Quito y Barcelona SC, pero aún no quedarían campeón en la sexta fecha.

Independiente del Valle se podrá consagrar campeón de la LigaPro ante Liga de Quito.
Independiente del Valle se podrá consagrar campeón de la LigaPro ante Liga de Quito. ( API )

En cambio, los rayados se podrán consagrar campeón en la séptima jornada del hexagonal final en la LigaPro.

Si se dan los resultados, Independiente quedaría líder con 76 puntos y con único perseguir a los albos con 14 unidades con 15 por disputar.

De esa forma, para la próxima jornada, los rayados les bastará empatar ante Liga de Quito para ser el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano.

