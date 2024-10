El entrenador del Bayer Leverkusen, el español Xabi Alonso, afirmó que, de cara al choque del sábado ante el Holstein Kiel, si su equipo no es "estúpido", se concentrarán "tanto como contra el Bayern Munich y el AC Milan".

En la rueda de prensa previa al duelo de la sexta jornada de la Bundesliga ante el colista, en la que el conjunto de la aspirina estrenará una camiseta conmemorativa del 120 aniversario de su fundación, el tolosarra espera que su equipo "sea inteligente y maduro, y no estúpido" ya que, "de lo contrario" no tendrán "una buena mentalidad".

"El Kiel es un buen rival, tiene buenas ideas. Tenemos que ser intensos con el balón y sobre todo sin el balón", valoró el entrenador guipuzcoano.

El vasco dejó entrever que hará cambios en el once inicial respecto a los dos últimos encuentros: "Siempre digo que necesitamos a todos los jugadores. La plantilla es buena y tenemos profundidad.

Estamos en tres competiciones. La Bundesliga siempre es la más importante para mí. Tengo plena confianza en todos los jugadores", expuso.

En ese sentido, particularizó en la situación del centrocampista Jonas Hofmann, con el que hasta ahora ha contado poco en el comienzo de temporada (solo ha participado en dos envites).

"Quizá esté pasando por un momento en el que no está jugando demasiado. Eso no significa que no sea importante a lo largo de la temporada. Tengo confianza en él y conozco muy bien a Jonas, es un jugador experimentado y estoy seguro de que estará listo cuando lo necesitemos", concluyó un Xabi Alonso que ante el último de la Bundesliga vivirá su partido número 100 desde el banquillo del Leverkusen, al que hizo el pasado año campeón de Alemania por primera vez en su historia.