Sudamericano sub-20: ¿Qué canales transmitirán el torneo?

El Sudamericano sub-20 de Colombia comenzará este jueves y marcará el regreso de un torneo continental que no se pudo disputar en 2021 por cuenta de la pandemia y en él los diez equipos de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) buscarán uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en mayo en Indonesia.

Pese a que las selecciones no contarán con muchas de sus figuras porque los clubes en los que juegan no estaban obligados a prestarlas debido a que el torneo no se disputa en fecha FIFA, las expectativas son altas ya que igual asisten a la cita algunas de las principales promesas de la región. El grupo de la muerte es el A y de él hacen parte Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, mientras que en el B están Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela y Ecuador, el campeón vigente del torneo.

Sudamericano sub-20: jugadores a seguir y las estrellas ausentes

DirecTV Sports es el canal que adquirió los derechos del certamen organizado por la Conmebol y lo transmitirá para Ecuador y Sudamérica, a excepción de Brasil. También se podrán disfrutar los encuentros en la plataforma DGo, el servicio de streaming del medio de comunicación con sede en Argentina.

Adicionalmente, también están los canales de señal abierta y de pago en cada país que adquirieron los derechos. Entre ellos destacan TyC Sports y TyC Sports Play en Argentina, Canal 13 de Chile, Caracol TV de Colombia, Latina de Perú, entre otros.