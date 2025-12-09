Preocupación en el Real Madrid: Mbappé no entrena por lesión y es duda ante el Manchester City

<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/kylian-mbappe>Kylian Mbappé,</a> delantero del <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Real-Madrid>Real Madrid</a>, no saltó al césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y se ausentó del entrenamiento previo al duelo ante el<b> Manchester City</b>, después de sufrir una rotura <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/militao-cuatro-meses-de-baja-por-una-rotura-muscular-con-afectacion-a-tendon-AH10536226></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b>