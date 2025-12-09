Preocupación en el Real Madrid: Mbappé no entrena por lesión y es duda ante el Manchester City

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, no saltó al césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y se ausentó del entrenamiento previo al duelo ante el Manchester City, después de sufrir una rotura en el dedo anular de la mano izquierda.

El atacante francés ya había guardado reposo el lunes para iniciar su recuperación, tras dañarse el dedo durante una acción del partido de Liga ante el Celta.

Su ausencia encendió las alarmas, ya que no se ejercitó con el resto de sus compañeros y permaneció en el interior de las instalaciones junto a los fisioterapeutas.

De esta manera, Xabi Alonso deberá replantear su alineación para enfrentar al conjunto inglés, en un partido que podría convertirse en una prueba decisiva para su continuidad en el banquillo blanco, después de los recientes resultados y la caída en el rendimiento del equipo.

El técnico merengue cuenta con las bajas seguras de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Ferland Mendy. A ellos se suman Huijsen, que sigue sin entrenar por una dolencia muscular en el muslo izquierdo, y Camavinga, cuya lesión de tobillo ha empeorado.

El Real Madrid y el Manchester City se enfrentarán este miércoles 10 de diciembre a las 15:00 (hora de Ecuador), en un partido que será transmitido por Disney Plus y ESPN.