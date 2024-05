La victoria se dio gracias a un penal otorgado por el árbitro central del encuentro Marco Ortiz. Precisamente aquí nace la polémica , luego de la revelación de los audios del VAR, pudo evidenciarse que en la decisión del penal, los árbitros no estaban de acuerdo, denotando clara confusión entre ellos.

Miranda argumenta, “el jugador no juega el balón, se barre y pone una zancadilla con el cuerpo".

“Yo creo que el de América arrastra el pie, no veo falta, él provoca el contacto, arrastra el pie para provocar el contacto. A mí no me parece penal, ya está arrastrando el pie desde antes Reyes”, respondió Kiabek.