08 dic 2025 , 17:28

Pervis Estupiñán vuelve a la acción en la Serie A y suma minutos clave en el triunfo del AC Milan

Pervis Estupiñán volvió a sumar minutos con el Milan en la Serie A tras un mes sin jugar, ingresando en la remontada 3-2 ante el Torino y dando señales de que empieza a recuperar la confianza del técnico Massimiliano Allegri.

   
    Pervis Estupiñán, lateral ecuatoriano.( AC Milan )
Buenas noticias para Pervis Estupiñán. El lateral ecuatoriano volvió a jugar en la Serie A este lunes, en la remontada 3-2 del AC Milan ante el Torino, resultado que permitió a los Rossoneri recuperar el liderato del campeonato italiano. Estupiñán ingresó al minuto 86, regresando a la competencia liguera después de un mes sin actividad.

Su último partido en Serie A había sido el pasado 8 de noviembre, en el 2-2 ante Parma, encuentro en el que cometió un error que derivó en un gol rival.

Aquella actuación provocó una crítica directa del técnico Massimiliano Allegri: “Estupiñán estaba volviendo, estaba en buena forma, y esperaba más de él en términos de experiencia y presencia en espacios reducidos. Cometió un error ingenuo en el gol, pero también realizó un bloqueo decisivo para evitar otro gol cuando el marcador estaba 2-1”, declaró tras ese compromiso.

Ese día, además, el ecuatoriano sufrió una molestia física que lo dejó fuera de la convocatoria de Ecuador en la Fecha FIFA de noviembre. Su bajo rendimiento y la lesión llevaron a Allegri a optar por el joven Davide Bartesaghi, de 19 años, quien aprovechó su oportunidad: desde que tomó la titularidad, encadenó tres partidos consecutivos en el once inicial, desplazando a Estupiñán y dejando al tricolor sin minutos en los triunfos ante Inter (1-0) y Lazio (1-0).

La racha cambió ligeramente este lunes con su ingreso ante el Torino. Ya el jueves anterior, Estupiñán había sido titular en la derrota 1-0 ante la Lazio por la Copa Italia, dejando buenas sensaciones en los 87 minutos disputados.

Esa actuación fue suficiente para que Allegri volviera a considerarlo en la Serie A, una señal de que el técnico podría estar recuperando la confianza en el lateral.

A sus 27 años, Estupiñán vive su primera temporada en el Milan. Desde su debut con asistencia incluida ante el Cremonese, suma nueve partidos oficiales y 624 minutos, además de una tarjeta roja vista ante el Napoli. Su reaparición en la liga representa un paso importante en su lucha por recuperar la titularidad en el costado izquierdo.

