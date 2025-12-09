Ningún árbitro ecuatoriano estará en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene definidos todos los grupos para la fase inicial, con 42 de las 48 selecciones clasificadas. En paralelo, la FIFA comenzó el proceso de preparación de árbitros para el torneo, pero ningún ecuatoriano fue considerado en esta etapa.

La Comisión de Árbitros de la FIFA aún no publica la lista definitiva de jueces que estarán en la competición. Sin embargo, en el filtro más reciente ningún árbitro ecuatoriano consiguió avanzar.

Pese a que nombres como Franklin Congo, Augusto Aragón, Guillermo Guerrero, Carlos Orbe y Luis Quiroz habían entrado en el radar por su desempeño en la Copa Sudamericana, Libertadores y otras competencias internacionales, finalmente no fueron llamados a un curso de preparación clave, porque de allí salen los elegidos para impartir justicia en la Copa del Mundo de la FIFA.

A diferencia de ellos, los colegiados convocados al próximo curso FIFA, que se desarrollará del 12 al 18 de enero de 2026 en Río de Janeiro, provienen de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, e incluso de países como Chile, Perú y Venezuela, que no clasificaron al Mundial 2026.

Entre los elegidos destacan: Ramón Abatti, Wilton Sampaio y Raphael Claus (Brasil); Juan Benítez (Paraguay); Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera (Argentina); Cristian Garay (Chile); Andrés Matonte y Gustavo Tejera (Uruguay); Kevin Ortega (Perú); y Jesús Valenzuela (Venezuela). Ecuador, Colombia y Bolivia no tendrán representantes.

La nómina final de árbitros para la Copa del Mundo será anunciada por la Comisión de Árbitros, presidida por Pierluigi Collina, una vez concluidos todos los cursos previos.

Lea más: Guillermo Duró: "Nos perjudicaron y nos siguen perjudicando"

La Comisión de Árbitros, Pierluigi Collina, revelará la nómina definitiva de los jueces centrales para el torneo, después de completar todos los cursos necesarios.