Mikel Arteta confirma la baja de Martin Odegaard por una nueva lesión

Martin Odegaard, mediocampista del Arsenal, estará fuera durante varias semanas por un problema de rodilla, dijo este viernes en rueda de prensa el entrenador español Mikel Arteta.

El capitán del club londinense estuvo fuera de juego durante el mes pasado debido a un problema en el hombro, es la cuarta baja del club por una lesión de rodilla después de Gabriel Jesus, Kai Havertz y Noni Madueke.

"No hay una fecha definitiva para su regreso pero está evolucionando bien. Es una lástima lo que le está pasando", declaró Arteta en rueda de prensa antes de visitar este sábado al Fulham.

"Es muy importante para nosotros y no lo hemos tenido desde el comienzo de la temporada, lo necesitamos de vuelta porque nos hace un mejor equipo", dijo Arteta sobre el noruego.

Arteta confirmó que Martin Zubimendi y Ben White, quienes no formaron parte del entrenamiento este jueves, estarán disponibles para el partido del sábado, mientras que su Piero Hincapie podría regresar a la convocatoria después de perderse un mes por una lesión en la ingle.