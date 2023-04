Marcelo Moreno Martins, estrella de Bolivia, aseveró este jueves que descartó varias propuestas para contratarlo y que, al final, decidió ir a un equipo diferente como es Independiente del Valle de Ecuador.

"Tuve propuestas de varios clubes para seguir jugando, pero las cosas fluyeron y me decidí por el Independiente del Valle que es un equipo diferente", señaló Moreno Martins durante una rueda de prensa.

Aseguró que está consciente que debe dar lo máximo y que para él todo lo que conquistó en su carrera quedó atrás.

Reconoció al escuchar de la posibilidad de ir al ecuatoriano Independiente, siendo un club diferente con intenciones de salir campeón de América, no le fue difícil aceptar la propuesta a la que se decidió rápido.

"Estoy acá y espero ser muy feliz, espero que aquí sea mi casa. Cualquier jugador quiere dejar buenas impresiones y para mí no es diferente, quiero dejar buenos recuerdos en este club, como lo hice en otros", añadió.

Señaló que "es bueno ser ejemplo" y que cuando conversó con el técnico del cuadro del Valle, el argentino Martín Anselmi, le preguntó por el perfil de los jugadores que están en el equipo, a lo que el estratega le había respondido: "Jugador que no tenga carácter, que no tenga un buen perfil, no puede llegar a Independiente... y eso me gustó".

Además, dijo que intentará con su experiencia ayudar a los jugadores más jóvenes que tiene el equipo, "dejar huellas, que es lo más importante".

Con relación a su adaptación aseguró que "va todo bien, todo rápido. Veo que hay mucha gente trabajando acá para mantener un orden y dándole todo el apoyo al entrenador y a los jugadores; además, veo muchas cosas en el orden futbolístico, táctico, técnico y estoy mirando (eso) todos los días para adaptarme".

Moreno Martins insistió en que para venir a este club no fue una difícil decisión. "Había decidido con mi familia dejar de jugar hasta junio para buscar otras opciones, para volver a jugar, pero todo fluyó rápidamente. Estoy seguro que muchas cosas buenas van a venir, ojalá que sea con títulos", remarcó.

Con una amplia trayectoria, el atacante dijo que ha encontrado en el cuadro del Valle "muchas cosas diferentes que le permiten al jugador sentirse bien, ver todo lo que te puede dar y eso es importante para un jugador, y es por eso que este club vende (derechos deportivos) de tantos jugadores".

"Lo que me gusta es que el club tiene hambre de gloria, y yo también. Soy un jugador que compite y lo voy a seguir haciendo, tratando de dejar lo máximo, porque quiero salir campeón, no nos vamos a poner esa presión en la espalda, vamos a jugar naturalmente con esa mística, para ganarme un puesto", dijo.

Moreno Martins, de 35 años, comenzó su carrera en 2003 defendiendo, desde los 16 años, al Oriente Petrolero, de Bolivia, y el año siguiente pasó al Vitória, de Brasil.

En 2007 pasó al Cruzeiro, al que dejó en el 2008 para vincularse al Shakhtar Donetsk, de Ucrania; al año siguiente llegó al Werden Bremen alemán; en 2010 fichó por el Wigan Athletic inglés; en 2011 regresó a Brasil, al Gremio; 2013 en el Flamengo y 2014 pasó al Cruzeiro.

Entre el 2015 y 2019 militó en la liga China, con los clubes Changchun Yatai, Wuhan Zall y Shijiazhuang Ever Bright y el año pasado fichó por el Cerro Porteño, de Paraguay, del que salió para vincularse actualmente con el cuadro del Valle, apodado el Matagigantes.

La estrella de la selección de Bolivia ha disputado 100 partidos y convertido 31 goles. EFE