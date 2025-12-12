Fútbol Internacional
Manchester United, Bayern Munich y Atlético de Madrid compiten por el fichaje de un juvenil de Liga de Quito

Ederson Castillo, juvenil de Liga de Quito, aparece en la órbita de Manchester United, Bayern Munich y el Atlético de Madrid para su traspaso en el 2026.

   
    Ederson Castillo es buscado por el Manchester United, Bayern Munich y Atlético Madrid para su fichaje.( Redes sociales )
El fútbol internacional empieza a despertar su interés por los juveniles ecuatorianos, ahora, un juvenil de Liga de Quito aparece en la órbita de varios equipos europeos para el 2026.

Ederson Castillo ya debutó con el primer plantel de los albos y es regular en el primer plantel de Tiago Nunes; sin embargo, el ecuatoriano no suma minutos y despertó el interés de muchos equipos.

Según información del periodista Ekrem Konur, Castillo es observado por el Manchester United, Atlético de Madrid y Bayern Munich, pero aún no realizan ninguna oferta para su traspaso.

Además del interés de los gigantes europeos, el Anderlecht está avanzando las conversaciones con la directiva alba para contratar al jugador de 17 años en este 2026.

Ederson Castillo ya lleva seis partidos disputados con Liga de Quito.
Ederson Castillo ya lleva seis partidos disputados con Liga de Quito. ( Redes sociales )

El cuadro belga y Liga de Quito tienen buenas relaciones, después de que cerraron el fichaje de Nilson Angulo varios años atrás.

La directiva del Anderlecht considera que Ederson puede ser el reemplazo de varios futbolistas que tienen perfiles similares en el equipo.

Es importante destacar que Castillo ha jugado seis partidos con Liga de Quito, desde su debut en el 2024 por la última fecha de la LigaPro.

