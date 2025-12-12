Manchester United, Bayern Munich y Atlético de Madrid compiten por el fichaje de un juvenil de Liga de Quito

El fútbol internacional empieza a despertar su interés por los juveniles ecuatorianos, ahora, un juvenil de Liga de Quito aparece en la órbita de varios equipos europeos para el 2026.

Ederson Castillo ya debutó con el primer plantel de los albos y es regular en el primer plantel de Tiago Nunes; sin embargo, el ecuatoriano no suma minutos y despertó el interés de muchos equipos.

Según información del periodista Ekrem Konur, Castillo es observado por el Manchester United, Atlético de Madrid y Bayern Munich, pero aún no realizan ninguna oferta para su traspaso.

Lea más: Michael Morales tiene avanzadas las conversaciones para su primera pelea en la UFC para el 2026

Además del interés de los gigantes europeos, el Anderlecht está avanzando las conversaciones con la directiva alba para contratar al jugador de 17 años en este 2026.