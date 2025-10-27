Lisando Alzugaray: “Aún no hemos conseguido nada"

El argentino Lisandro Alzugaray habló este lunes en rueda de prensa previo al partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras y declaró que el conjunto albo está preparado para enfrentar el desafio de ganar en Brasil.

“Hay que salir a jugar de la misma manera, somos conscientes de que tenemos una ventaja, pero aún no hemos conseguido nada", dijo. “Tenemos que enfocarnos en hacer nuestro juego y, ojalá, lograr un triunfo de visitante”.

A pesar de la ventaja de tres goles, Alzugaray recalca de que la serie no está acabada y que el plantel mantiene los pies en la tierra: "Están diciendo que somos favoritos, pero hay que estar tranquilos, conscientes de que podemos lograrlo, siempre con los pies en la tierra y con humildad, porque todavía no hemos conseguido nada".

El argentino enfatizó de que el grupo pudo recuperarse tras la suspensión del partido frente a Independiente del Valle que estaba programado para este domingo.

“Después del jueves, ya comenzamos a planificar el partido, manejando un poco las cargas. Nos enfocamos más en la recuperación y empezamos a trabajar en los aspectos a mejorar y corregir, porque será un partido durísimo el jueves".

Por último, el mediocampista de 35 años dejó un mensaje para toda la hinchada liguista: “A los hinchas, decirles que se ilusionen. Esto no depende solo de los jugadores, sino también de la gente que nos ha acompañado durante todo este tiempo y ha confiado en nosotros”, concluyó.