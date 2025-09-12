Fútbol Internacional
Kike Saverio será nuevo jugador del Vitória de Brasil

Vitória espera que Saverio llegue este sábado 13 de septiembre para someterse a los exámenes médicos de rigor y firmar el contrato.

   
    Kike Saverio en un partido con el Aris de Grecia( Foto: Internet )
El futbolista ecuatoriano Kike Saverio está muy cerca de convertirse en nuevo delantero del Vitória, club de la primera división del fútbol brasileño, donde llegaría para reforzar el ataque y ser una de las principales cartas de gol del equipo.

El portal ge.globo confirmó que Saverio, formado en las divisiones inferiores del FC Barcelona, llegará en las próximas horas a Brasil para firmar su contrato con el conjunto rojinegro.

El delantero, de 26 años, viene de jugar en el Aris de Grecia. Aunque el mercado de fichajes en Brasil cerró el pasado 2 de septiembre, el Vitória está habilitado para ficharlo, ya que el jugador se encuentra libre tras rescindir su vínculo con el club griego.

Durante la temporada 2024/2025, Kike disputó 27 partidos con el Aris (15 como titular), en los que anotó dos goles y dio dos asistencias.

El acuerdo con el Vitória será válido hasta el final de la temporada, con una cláusula de renovación automática en caso de que el atacante dispute al menos el 50% de los partidos oficiales del equipo desde el momento en que sea inscrito.

El club espera que Saverio llegue este sábado para someterse a los exámenes médicos de rigor y firmar el contrato. El anuncio oficial está previsto para el día lunes.

