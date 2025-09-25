Flamengo de Gonzalo Plata se mete en semifinales de la Libertadores tras dramática tanda de penales ante Estudiantes

Flamengo selló su pase a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras superar en una emocionante tanda de penales (4-2) a Estudiantes de La Plata, luego de empatar 2-2 en el marcador global. El encuentro de vuelta, disputado en territorio argentino, terminó 1-0 a favor del ‘Pincha’, lo que forzó la definición desde los doce pasos.

El gol del local llegó gracias a Gastón Benedetti, quien abrió el marcador y devolvió la ilusión a Estudiantes con su tanto, que igualó la serie global. El conjunto platense empujó durante gran parte del partido, poniendo en aprietos a un Flamengo que no logró imponer su juego.

El ecuatoriano Gonzalo Plata fue titular en el equipo brasileño y tuvo una participación activa en el primer tiempo. Sin embargo, fue sustituido en la segunda mitad en un encuentro trabado, de gran intensidad y muy físico.

Flamengo resistió el asedio local y logró llevar el partido a la definición por penales, donde emergió la figura del arquero Agustín Rossi, clave para el triunfo. El guardameta argentino atajó dos lanzamientos en la tanda, asegurando el pase de los cariocas a la antesala de la gran final.

Con esta clasificación, Flamengo se medirá en semifinales ante Racing Club, que viene de dejar en el camino a Vélez Sarsfield en otra llave completamente argentina.