Fecha, hora y dónde ver Burnley vs. Chelsea de Moisés Caicedo por la Premier League

El Chelsea de Moisés Caicedo visitará al Burnley por la fecha 12 de la Premier League, en el estadio Turf Moor, y buscará mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. Los Blues llevan una buena racha con cuatro partidos sin conocer la derrota, con tres victorias y un empate, por lo que saltó hasta el tercer lugar de la clasificación de la Liga. Por su lado, el Burnley lleva dos derrotas consecutivas al caer ante el Arsenal y el West Ham, pero se mantiene afuera de los puestos de descenso.

Fecha, hora y dónde ver Burnley vs. Chelsea por la Premier League

El enfrentamiento entre el Burnley vs. Chelsea se disputará este sábado 22 de noviembre, a las 07:30, por la transmisión de Disney+.

Moisés Caicedo se perfila como titular para disputar el encuentro del Chelsea ante Burnley por la Premier League. ( )