Fútbol Internacional
26 nov 2025 , 13:38

EN VIVO | Arsenal iguala 1-1 contra el Bayern Múnich por la Champions League

Sigue en vivo el minuto a minuto del duelo entre el Arsenal de Piero Hincapié y el Bayern Munich por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

   
    Arsenal de Piero Hincapié enfrentará al Bayern Munich en la Champions League.( Ecuavisa )
La quinta fecha de la fase de liga de la Champions League sigue este miércoles 26 de noviembre con el enfrentamiento entre el Arsenal de Piero Hincapié y el Bayern Munich.

Los dos clubes llegan al duelo con un camino perfecto en la competición, pues ambos acumulan cuatro triunfos y están invictos en la Champions.

El defensor ecuatoriano fue titular en el encuentro más reciente de los Gunners en la goleada 4-1 frente al Tottenham.

Alineaciones confirmadas Arsenal de Piero Hincapié vs. Bayern Munich por la Champions League

EN VIVO | Arsenal vs. Bayern Munich por la Champions League

