EN VIVO | Arsenal iguala 1-1 contra el Bayern Múnich por la Champions League

La quinta fecha de la fase de liga de la Champions League sigue este miércoles 26 de noviembre con el enfrentamiento entre el Arsenal de Piero Hincapié y el Bayern Munich.

Los dos clubes llegan al duelo con un camino perfecto en la competición, pues ambos acumulan cuatro triunfos y están invictos en la Champions.

El defensor ecuatoriano fue titular en el encuentro más reciente de los Gunners en la goleada 4-1 frente al Tottenham.

Lea más: A Moisés Caicedo le encantan los grandes partidos con el Chelsea, destaca la prensa de Inglaterra