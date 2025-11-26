Fútbol Internacional
26 nov 2025 , 13:54

EN VIVO | Tottenham derrota 1-0 al PSG por la Champions League

El París Saint-Germain recibe este miércoles 26 de noviembre al Tottenham en un duelo clave por la fase de grupos de la Champions League.

   
  • EN VIVO | Tottenham derrota 1-0 al PSG por la Champions League
    El PSG recibe al Tottenham.( ECUAVISA )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El París Saint-Germain recibe este miércoles 26 de noviembre al Tottenham en un duelo clave por la fase de grupos de la Champions League.

El conjunto parisino busca consolidar su liderato con el impulso de su ataque estelar, mientras que los Spurs llegan decididos a sumar puntos fuera de casa para mantenerse en zona de clasificación.

Lea: Los números de Moisés Caicedo en la victoria del Chelsea contra el FC Barcelona por la Champions League

Willian Pacho, zaguero central ecuatoriano, será titular en la defensa parisina para el choque que está pactado a las 15:00 (Hora de Ecuador).

(NOTICIA EN DESARROLLO)

Temas
Champions League
PSG
Willian Pacho
Europa
Noticias
Recomendadas