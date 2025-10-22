EN VIVO | Bayern de Múnich 3-0 Club Brujas por la Champions League

El Bayern Múnich, que ha tenido un arranque con goleadas en sus dos primeros encuentros de la Champions League, recibe al Club Brujas por la tercera jornada. Los belgas llegan a este compromiso ubicados en la decimocuarta posición de la tabla.

El historial entre ambos clubes solo cuenta con dos enfrentamientos previos en la fase de grupos de la misma competición en 2005, resultando en una victoria para el gigante alemán y un empate en Bélgica.

Joel Ordóñez, zaguero central ecuatoriano, arrancó de titular ante un Bayern con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise de arranque.

El club bávaro comenzó con gran dominio e impuso su poderio ganando al minuto 5 tras una jugada en espacio reducido de Lennart Karl en su debut en la Champions League del centrocampista de 17 años.