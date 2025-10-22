Fútbol Internacional
22 oct 2025 , 13:03

EN VIVO | Bayern de Múnich 3-0 Club Brujas por la Champions League

El Club Brujas de Joel Ordóñez visita al Bayern de Múnich por la tercera jornada de la Champions League.

   
    El Bayern goleó en el primer tiempo con goles de Karl, Kane y Díaz( EFE )
Fuente:
Redacción
El Bayern Múnich, que ha tenido un arranque con goleadas en sus dos primeros encuentros de la Champions League, recibe al Club Brujas por la tercera jornada. Los belgas llegan a este compromiso ubicados en la decimocuarta posición de la tabla.

El historial entre ambos clubes solo cuenta con dos enfrentamientos previos en la fase de grupos de la misma competición en 2005, resultando en una victoria para el gigante alemán y un empate en Bélgica.

Joel Ordóñez, zaguero central ecuatoriano, arrancó de titular ante un Bayern con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise de arranque.

El club bávaro comenzó con gran dominio e impuso su poderio ganando al minuto 5 tras una jugada en espacio reducido de Lennart Karl en su debut en la Champions League del centrocampista de 17 años.

Lennart Karl celebrando su primer gol en su debut en la Champions League.
Lennart Karl celebrando su primer gol en su debut en la Champions League. ( EFE )

Nueve minutos después, en una floja marca de la defensa belga, el delantero inglés Harry Kane puso el segundo gol en el marcador tras un pase raso del defensor Konrad Laimer. La ofensiva del Bayern no cesó, y al minuto 34, el colombiano Luis Díaz remató con potencia para sellar la goleada en el primer tiempo.

