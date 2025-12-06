Ecuador deberá recorrer 3.717 kilómetros en 11 días durante la fase de grupos del Mundial 2026

La FIFA reveló este sábado 6 de diciembre las sedes y los horarios de los 104 partidos del Mundial 2026, certamen que por primera vez se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Con el calendario definido, Ecuador ya conoce no solo a sus rivales del Grupo E —Costa de Marfil, Curazao y Alemania— sino también la exigente ruta que deberá afrontar en territorio estadounidense.

La Tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Philadelphia, Kansas City y Nueva Jersey, lo que implica un desplazamiento notable dentro de Estados Unidos. En total, la selección ecuatoriana tendrá que recorrer 3.717 kilómetros en apenas 11 días, uno de los trayectos más extensos para un equipo sudamericano en esta instancia del torneo.

Sin embargo, Ecuador pudo evitar salir de Estados Unidos a Canadá ya que pudo jugar en Toronto o pasar de la costa Este al Oeste, por lo que enfoca su desempeño entre el centro del país norteamericano (Kansas) y la costa Este (Philadelphia y Nueva Jersey).

El debut será en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, donde Ecuador enfrentará a Costa de Marfil. Tras ese primer compromiso, la delegación deberá viajar 1.817 kilómetros hacia Kansas City, sede del duelo ante Curazao.

La Tricolor completará su recorrido dirigiéndose a Nueva Jersey, a 1.900 kilómetros de distancia, para cerrar la fase de grupos frente a Alemania en el imponente MetLife Stadium.

Finalmente, la delegación nacional está por definir la ciudad donde hará base durante su participación mundialista, pero podría existir la posibilidad de acercarse a Nueva Jersey, recordando que hay una población ecuatoriana numerosa en esa zona.

