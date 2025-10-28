Fútbol Internacional
Ecuador cayó ante Colombia en la segunda fecha de la Liga Femenina de Naciones

La selección femenina de Ecuador perdió 2-1 frente a Colombia en la segunda fecha de la Liga Femenina de Naciones

   
    La jugadora de la selección femenina de Ecuador, Joselyn Espinales, lamenta la derrota contra Colombia por la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina( API )
La selección femenina de Ecuador perdió 2-1 frente a Colombia en la segunda fecha de la Liga Femenina de Naciones, en un partido disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Las tricolores se vieron superadas por su rival y no lograron imponer la idea de juego planteada por el entrenador Eduardo Moscoso.

Por su parte, las cafeteras aprovecharon las oportunidades y aumentaron el marcador al minuto 42 mediante un penal ejecutado por Leicy Santos.

En el segundo tiempo, la Tri mejoró su rendimiento y logró empatar también desde los 12 pasos, con un tanto de Nayeli Bolaños.

Sin embargo, Colombia volvió a presionar y se adelantó nuevamente con un golazo de Daniela Montoya, que definió de manera espectacular para darle la victoria a su equipo.

Esta fue la primera derrota de Ecuador en el torneo, tras haber goleado a Bolivia en la primera jornada en El Alto. En la próxima doble fecha, la Tri recibirá a Venezuela y luego visitará a Uruguay.

