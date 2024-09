Dorival Júnior: "En ningún momento Ecuador dominó el partido ni amenazó a Brasil"

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, afirmó este viernes tras la victoria de la Canarinha por 1-0 sobre Ecuador en las Eliminatorias al Mundial 2026, en un partido en la que no convenció a sus aficionados, que "lo importante era vencer sin importar la forma como se logró".

El técnico aclaró que Brasil está en el inicio de un proceso de recuperación, que demanda tiempo, y le pidió paciencia a los hinchas, algunos de los cuales abuchearon al equipo al final del partido.

"No podemos olvidar lo que venía ocurriendo con nuestro equipo. Hay que recordar que veníamos de cuatro resultados negativos en las eliminatorias (un empate y tres derrotas)", afirmó el técnico en la rueda de prensa, en la que recordó que Brasil estaba en la sexta posición en la clasificación tras una serie inédita de traspiés.

Dorival Júnior destacó igualmente que el rival de Brasil este viernes era un Ecuador que solo había perdido un partido hasta ahora en las eliminatorias, precisamente contra el líder Argentina, en Buenos Aires y por solo un gol de diferencia.

"Fue un partido muy complicado contra un equipo que hizo una gran Copa América y que solo fue eliminado de la competición en cuartos de final en los penaltis precisamente por Argentina, que terminó siendo el campeón", dijo.

El estratega dijo que también es necesario valorar el buen fútbol que Brasil exhibió en el primer tiempo, en el que Rodrygo anotó el único gol del partido, y los cambios que realizó en el segundo para intentar que el equipo mantuviera el dominio.

Aclaró que, pese a las dificultades, en ningún momento Ecuador dominó el partido ni amenazó a Brasil.

"El rival fue muy competente, pero en ningún momento estuvimos en peligro. No fuimos atacados, con excepción de una jugada fortuita en los últimos minutos del primer tiempo. A no ser del dominio de balón que tuvieron en algunos momentos, Ecuador no creó ninguna oportunidad clara de gol", dijo.

Dorival Júnior afirmó que la lesión que sufrió Pedro dos días antes del juego lo obligó a cambiar todo su planteamiento debido a que pensaba alinear a un equipo con un centro delantero que sirviera de referencia.

"La lesión de Pedro nos obligó a cambiar de idea y a jugar sin una referencia. Eso nos dificultó un poco", afirmó.

Y aseguró que a Brasil le faltó generar más aproximaciones y mejorar en las finalizaciones, pero que esos detalles demandan un poco más de tiempo para un equipo en "reconstrucción".

"Pero creo que estamos en el camino correcto. Hay que tener paciencia. Los ajustes no ocurren de un día para otro", afirmó nuevamente al pedirle paciencia a la afición y a dejar de pensar que Brasil no funciona sin Neymar, que sigue de baja por lesión.